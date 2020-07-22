«Сквозь зубы обложили матом»: украинскую журналистку с дочерью-подростком приняли за ЛГБТ-пару

Пассажиры киевского метрополитена приняли украинскую журналистку Нелли Ковальскую, которая ехала в киевском метро с дочкой, за лесбиянку. Об этом она на днях сообщила на своей странице в Facebook

Андрей Любегин: Радуга ЛГБТ — это новая свастика Европы © из личного архива Андрея Любегина

По словам Ковальской, не было ничего, что прямо бы указывало на принадлежность к ЛГБТ. Но этого людям оказалось достаточно, чтобы осудить их.

«Нам повезло — нас сквозь зубы обложили матом и все. Не хочу думать о том, каково было бы, если бы она была не со мной, а с подружкой-ровесницей. Я этого не писала бы, но вдруг вам еще непонятно, зачем нужны ЛГБТ-прайды», — резюмировала журналистка.