«Сквозь зубы обложили матом»: украинскую журналистку с дочерью-подростком приняли за ЛГБТ-пару

«Мы шли за ручку, обнялись… Плюс еще крашеные волосы, радужные гольфы, маски, скрывающие лица», — написала она.
По словам Ковальской, не было ничего, что прямо бы указывало на принадлежность к ЛГБТ. Но этого людям оказалось достаточно, чтобы осудить их.
«Нам повезло — нас сквозь зубы обложили матом и все. Не хочу думать о том, каково было бы, если бы она была не со мной, а с подружкой-ровесницей. Я этого не писала бы, но вдруг вам еще непонятно, зачем нужны ЛГБТ-прайды», — резюмировала журналистка.