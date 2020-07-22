Правоохранители нашли пропавшую 16-летнюю жительницу села Александровка Винницкой области Наталью Кателян, она застряла в лисьей норе ногами наружу. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба местной полиции

Внимание, розыск: в Донецке пропала девочка © nadi0 / flickr

Полиция с кинологами, Нацгвардия, родственники и волонтеры обыскали поля, леса и даже участки соседей с подозрением на похищение.

«После трех суток разыскных мероприятий девушку нашли, отрабатывая в очередной раз окраины села. Несовершеннолетнюю увидел местный житель на поле — девушка застряла в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь», — говорится в материале.

Врачи обследуют девушку, по предварительной информации, ее состояние здоровья удовлетворительное.