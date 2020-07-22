Выполнив требование террориста и записав видеообращение, президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку. Об этом 21 июля заявил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев в своем Telegram

В Германии оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке © пресс-служба президента Украины написал телеведущий.

Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБУ квалифицировала это как теракт. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он также потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвященный проблеме жестокого обращения с животными. Впоследствии всех заложников удалось освободить.