«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — написал телеведущий.
Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБУ квалифицировала это как теракт. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он также потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвященный проблеме жестокого обращения с животными. Впоследствии всех заложников удалось освободить.