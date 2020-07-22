Захватившего заложников в украинском Луцке террориста Максима Кривоша ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона «Азов». Об этом рассказал бывший сослуживец преступника Феофан Добролюбов, передает 21 июля «Коммерсант»

Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини

Также Добролюбов отметил, что тот «давно угрожал что-то такое выкинуть».

Накануне дважды судимый Максим Кривош захватил автобус. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.