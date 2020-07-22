«Мы вначале вместе состояли в батальоне, и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения», — сказал он, пояснив, что речь якобы идет о гомосексуальных наклонностях Кривоша.
Также Добролюбов отметил, что тот «давно угрожал что-то такое выкинуть».
Накануне дважды судимый Максим Кривош захватил автобус. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.
Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.