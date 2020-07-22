Сообщения о нападении Вооруженных сил Азербайджана на армянский боевой пост являются выдумкой и дезинформацией. Об этом 22 июля заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, передает Sputnik

Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к миру © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк обстановка и речи о потерях со стороны Азербайджана даже не идет.

При этом он отметил, что с армянской стороны границы были слышны выстрелы.

Даргяхлы считает, что, скорее всего, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими, среди которых наблюдается паника.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что подразделения спецназа Азербайджана напали в направлении позиции «Анвах», но понесли «значительные потери», и атака прервалась. Также, по ее словам, бойцы азербайджанской армии «остались в ловушке».

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.