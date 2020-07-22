Украина никогда не была союзником России. Украина была частью СССР, когда его частью была и РСФСР. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Украина остается в сфере влияния России, несмотря на свою враждебность © РИА Новости, Нина Зотина

«То есть она была учредителем, но когда СНГ стало превращаться в организацию, Украина не подписала устав. Украина никогда не была членом ОДКБ, никогда не была членом интеграционных процессов с участием России», — пояснил Ищенко.

Украина была государством, более или менее враждебным по отношению к России — раньше менее, сейчас более, подчеркнул политолог.

Специалист добавил, что Украина может быть враждебным по отношению к России государством, но она находится в сфере ее геополитического влияния.