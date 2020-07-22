После того как СССР распался, продолжил эксперт, Украина не только не была союзником России, но даже не вошла в состав СНГ.
«То есть она была учредителем, но когда СНГ стало превращаться в организацию, Украина не подписала устав. Украина никогда не была членом ОДКБ, никогда не была членом интеграционных процессов с участием России», — пояснил Ищенко.
Украина была государством, более или менее враждебным по отношению к России — раньше менее, сейчас более, подчеркнул политолог.
Специалист добавил, что Украина может быть враждебным по отношению к России государством, но она находится в сфере ее геополитического влияния.