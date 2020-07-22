Социальная стабильность в Украине не так коррелирует с общей экономической или политической успешностью, как во многих других странах. Риски, стоящие перед страной, сегодня огромные, но говорить о развале Украины пока не приходится. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

На Украине накажут тех, кто разворовал американские миллиарды, но при одном условии - Бортник © Полина Орловская

Бортник подчеркнул, что даже в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране у рядовых украинцев всегда есть определенные запасы, есть огород, есть своя земля, и они в любом случае найдут способ заработать.

Политолог добавил, что основная задача властей Украины сегодня состоит в том, чтобы страна вернулась к прагматичной внешней и внутренней политике, когда все решения принимаются исходя из украинских интересов, а не чьих-либо еще.