«На поверхности мы видим только 30% Украины, а 70% ее находится под водой. У Украины огромная теневая экономика, серьезные социальные традиции с ориентацией на личные ресурсы и собственные возможности», — указал эксперт.
Бортник подчеркнул, что даже в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране у рядовых украинцев всегда есть определенные запасы, есть огород, есть своя земля, и они в любом случае найдут способ заработать.
Политолог добавил, что основная задача властей Украины сегодня состоит в том, чтобы страна вернулась к прагматичной внешней и внутренней политике, когда все решения принимаются исходя из украинских интересов, а не чьих-либо еще.