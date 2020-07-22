В ОДКБ есть три четких направления: центральноазиатское, кавказское и европейское. И если Россия по трем этим трекам работает одинаково активно, то остальные страны пытаются фокусироваться на своих региональных проблемах. Об этом рассказал специалист по вопросам Кавказа Сергей Маркедонов в интервью ИАЦ VERELQ

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Эксперт отметил, что точно так же, как Таджикистану или Казахстану не очень интересно помогать Армении, так и Армении не слишком интересно осуществлять миссию на таджикско-афганской границе.

Поэтому приходится эту структуру выстраивать таким образом, чтобы, имея определенный уровень интеграции, фокусироваться на отдельных направлениях, подчеркнул политолог.

"И в случае с Арменией и РФ очень важно то, что ОДКБ позволяет, например, делать с дисконтом поставки военной техники и т.д. Это важно", — пояснил Маркедонов.

ОДКБ такова, какова она есть, со всеми ее сложностями и неопределенностями, но она позволяет осуществлять российско-армянское союзничество, которое сдерживает многие горячие головы и в Баку, и в Анкаре, добавил специалист.