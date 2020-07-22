Азербайджанская сторона приветствует любое решение карабахского конфликта в рамках своей территориальной целостности и суверенитета, но при этом отмечает, что план мирного урегулирования должен осуществляться поэтапно. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в интервью изданию Украина.ру

Ильгар Велизаде: Россия не даст внешним игрокам вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

По его словам, российская сторона пыталась организовать такого рода диалог, поскольку в России есть большая армянская и азербайджанская диаспора, которые могли бы посодействовать диалогу между общинами и нахождению выхода из этой ситуации.

«В конце концов, сами армяне и азербайджанцы должны определить статус Нагорного Карабаха, каким он должен быть. Такие позитивные примеры есть и в международной практике, когда сами жители договариваются, и эта договоренность обеспечивается международными гарантиями», — указал Велизаде.

Мадридские принципы 2007 года предусматривают реализацию такого плана, однако, добавил политолог, армянская сторона на это не идет: Ереван настаивает исключительно на независимости Нагорного Карабаха, Азербайджан это принять не может, и проблема упирается в эту несговорчивость.