Один из шагов этого плана, отметил эксперт, предусматривает диалог между представителями азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха при международном посредничестве.
По его словам, российская сторона пыталась организовать такого рода диалог, поскольку в России есть большая армянская и азербайджанская диаспора, которые могли бы посодействовать диалогу между общинами и нахождению выхода из этой ситуации.
«В конце концов, сами армяне и азербайджанцы должны определить статус Нагорного Карабаха, каким он должен быть. Такие позитивные примеры есть и в международной практике, когда сами жители договариваются, и эта договоренность обеспечивается международными гарантиями», — указал Велизаде.
Мадридские принципы 2007 года предусматривают реализацию такого плана, однако, добавил политолог, армянская сторона на это не идет: Ереван настаивает исключительно на независимости Нагорного Карабаха, Азербайджан это принять не может, и проблема упирается в эту несговорчивость.