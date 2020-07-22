Эксперт подчеркнула, что народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая ранее занимала должность мэра небольшого западноукраинского города Рава-Русская, является слабым кандидатом.
По ее мнению, достойных «Слуг народа» на данную должность нет, а Киев на новых выборах будет «слит» под Кличко.
«Кандидатов, за которых стоило бы голосовать, я не вижу», — заявила Монтян.
Юрист заметила, что речь идет об определенной стратегии партии «Слуга народа», согласно которой ее представители планируют «оставить» Кличко на своем посту.
Подобная тактика объясняется тем, что у политсилы нет достойных кандидатов, которые могли бы занять место мэра Киева, добавила она.