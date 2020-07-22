Кандидат от правящей партии «Слуга народа» не сможет завоевать доверие жителей Киева, а на пост градоначальника вновь будет избран Виталий Кличко. Об этом рассказала юрист и политический обозреватель Татьяна Монтян в своем личном видеоблоге

Монтян объяснила, почему Зеленский хотел намеренно заразиться коронавирусом © president.gov.ua Ирина Верещук, которая ранее занимала должность мэра небольшого западноукраинского города Рава-Русская, является слабым кандидатом.

По ее мнению, достойных «Слуг народа» на данную должность нет, а Киев на новых выборах будет «слит» под Кличко.

«Кандидатов, за которых стоило бы голосовать, я не вижу», — заявила Монтян.

Юрист заметила, что речь идет об определенной стратегии партии «Слуга народа», согласно которой ее представители планируют «оставить» Кличко на своем посту.

Подобная тактика объясняется тем, что у политсилы нет достойных кандидатов, которые могли бы занять место мэра Киева, добавила она.