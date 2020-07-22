Сейчас, рассуждает политик, есть одна бандеровская Украина, а есть Донбасс, который способен сделать очень многое, чтобы восстановить такую красивую страну, как Украина.
По его мнению, Донбасс представляет собой образец совершенно другой страны, совершенно другого миропорядка и мироощущения.
«Я желаю Донбассу всего самого наилучшего, искренне переживаю за его жителей. Я думаю, что ваше дело правое», — подчеркнул Азаров.
Экс-премьер добавил, что пока на Украине никто не понимает, что в стране идёт гражданская война и что нужно создавать антивоенные силы наперекор всем проплаченным СМИ.