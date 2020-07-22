Антивоенная повестка должна объединить вокруг себя людей, а Донбасс может помочь изменить восприятие Украины. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в недавнем интервью ИА «Новороссия»

«Доуправлялись»: Азаров заявил о превращении Украины в «банановую республику» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его мнению, Донбасс представляет собой образец совершенно другой страны, совершенно другого миропорядка и мироощущения.

«Я желаю Донбассу всего самого наилучшего, искренне переживаю за его жителей. Я думаю, что ваше дело правое», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер добавил, что пока на Украине никто не понимает, что в стране идёт гражданская война и что нужно создавать антивоенные силы наперекор всем проплаченным СМИ.