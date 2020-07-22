Россию больше всего беспокоит ситуация с атомными электростанциями на территории Украины, и в случае вооруженного конфликта Россия первым делом должна будет установить контроль над этими объектами. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире ITON-TV

«Ей нужна вся Украина». Яков Кедми объяснил, что будет, если Россия присоединит Донбасс © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«В данном случае это тоже будет сделано. Правда, это будет уже не забота американцев, а прямая и непосредственная ответственность России», — сказал Кедми.

США и западные партнеры Украины не станут прилагать никаких усилий для защиты страны и прилегающих к ней государств от ядерной катастрофы, убежден специалист.

Именно по этой причине первостепенной задачей РФ в случае любой войны с участием Украины станет взятие под контроль украинских АЭС, потому что это никому не интересно, кроме России, резюмировал он.