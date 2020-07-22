В качестве примера эксперт привел планы США по немедленному захвату всех ядерных объектов Пакистана, когда риск войны этой страны с Индией был наиболее высок.
«В данном случае это тоже будет сделано. Правда, это будет уже не забота американцев, а прямая и непосредственная ответственность России», — сказал Кедми.
США и западные партнеры Украины не станут прилагать никаких усилий для защиты страны и прилегающих к ней государств от ядерной катастрофы, убежден специалист.
Именно по этой причине первостепенной задачей РФ в случае любой войны с участием Украины станет взятие под контроль украинских АЭС, потому что это никому не интересно, кроме России, резюмировал он.