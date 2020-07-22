Армению в отношениях с Азербайджаном устраивает вариант, когда сохраняется ситуация, которая есть, и при этом ведутся переговоры, чтобы пытаться каким-то образом подходить к решению этой проблемы. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

«Просто есть результат войны 1991-1994 годов. Тех целей, которых Армения желала бы добиться и могла бы добиться военными средствами, просто не существует», — сказал Искандарян.

В Азербайджане же, добавил политолог, есть фрустрация и переживания по этому поводу, поскольку они воспринимают проблему Карабаха как потерю территорий, и поэтому там реваншистские настроения могут быть.