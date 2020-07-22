Эксперт подчеркнул, что у Армении нет нужды обострять ситуацию не потому, что армяне более миролюбивые, чем азербайджанцы, а потому что сегодня нет целей, которых Армения желала бы и могла бы добиться военными средствами.
«Просто есть результат войны 1991-1994 годов. Тех целей, которых Армения желала бы добиться и могла бы добиться военными средствами, просто не существует», — сказал Искандарян.
В Азербайджане же, добавил политолог, есть фрустрация и переживания по этому поводу, поскольку они воспринимают проблему Карабаха как потерю территорий, и поэтому там реваншистские настроения могут быть.