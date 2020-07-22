Самое большое достижение президента США Дональда Трампа и его команды на украинском направлении состоит в том, что они предоставили томос об автокефалии для раскольнических структур. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Попов: В Америке происходит майдан, который не даст Трампу выиграть выборы © sobityadnya.ru Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. По его сведениям, Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

«Мы видим, какие изменения были и чего добились его кадры. Самое большое достижение — это, конечно, томос. Демократы вряд ли такое смогли бы сделать. Не потому, что они этого не хотели, а потому что они далеки от религии и не знают, как этими картами играть», — считает эксперт.

По его мнению, Трамп не зачистил украинскую политику от «демократов» потому, что не одолел так называемое глубинное государство, и потому что у него не было внятной программы.

По высказываниям Трампа можно было судить о какой-то программе, которая выглядит приятно для России, но у него не было тех людей, которые могли бы осуществлять те тезисы, которые он высказывал, добавил Попов.