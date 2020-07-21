Захвативший в заложники 21 июля десять пассажиров автобуса в Луцке Волынской области Максим Кривош (Плохой) в разговоре с журналистами НТА рассказал о состоянии заложников и выразил недовольство тем, что ни одно его требование до сих пор не выполнено

«Ср..и свои хай поднимут»: заложница в Луцке потребовала от Зеленского и Авакова выполнить требования террориста © konkurent.ua

«Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно… Не один г….н, с тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение о том, что я просил», — заявил Кривош.

Ранее он озвучил свои требования: представители украинской политической и бизнес-элиты должны выложить в YouTube ролики, в которых назовут себя террористами, а президент Зеленский должен выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем».