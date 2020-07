По состоянию на 19:00 21 июля в мире зафиксировано более 14 млн 935 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 615 тыс. человек скончались, свыше 8,9 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Испания (311,9 тыс.), следом идет Великобритания (313,4 тыс.).

На восьмом месте Чили (333 тыс.), потом Мексика (349,3 тыс.), затем Перу (357,6 тыс.), ЮАР (373,6 тыс.), Россия (783,7 тыс.), Индия (1 млн 171 тыс.) и Бразилия (2 млн 121 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 975 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 144 тыс. человек, смертность 3,63%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,49%, более 45,4 тыс. человек.

В Бразилии — 80,2 тыс. (3,79%), В Мексике — 39,4 тыс. (11,31%) в Испании — 28,7 тыс. (9,22%).

Россия

В России по состоянию на 21 июля зафиксировано 783 739 случаев заболевания, 12 619 заразившихся умерли, 563 553 человека выздоровело.

Смертность составляет 1,62%, что примерно в 9 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 25,4 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 49,2 млн проверок на COVID — 19.

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что для российских медработников необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки и гарантии, в том числе по программам, связанным с жильем.

«Нужно обязательно предусмотреть дополнительные меры поддержки, гарантии, в том числе, наверное, и по программам, связанным с жильем. Давайте мы в рамках нашей новой программы обязательно этот поход разовьем. Нужно посмотреть, какие конкретно жилищные институты использовать, кому конкретно давать жилье, по каким условиям. Но это сделать нужно обязательно», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев отметил, что пандемия коронавируса позволила обществу в полной мере осознать авторитет врачей и их способность к самопожертвованию.

«Этот разворот общества в сторону медиков нужно обязательно поддержать и на государственном уровне», — убежден Медведев.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 21 июля

«Такого всплеска, как было этой зимой и весной, и сейчас летом, такого уже не будет, конечно… Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание», — сказал Никифоров.

Он отметил, что, вероятно, коронавирус приобретет формы сезонного ОРВИ или гриппа.

«Коронавирус к нам этот пришел надолго, никуда он не уйдет, и самоликвидироваться он не хочет. У него вероятных два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ… либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить», — пояснил Никифоров.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 21 июля зафиксировано 60 166 случаев заболевания, 1518 заразившихся умерло (смертность 2.53%), 32 199 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 894 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

На Украине совсем скоро Кабмин в очередной раз продлит карантин и уже сейчас известно, что ограничительные меры могут продолжиться и в 2021 году, сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в Кабинете министров.

«Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит», — сказал источник издания в правительстве.

Собеседник издания добавил, что Кабмин создает определенную «рамку», в пределах которой принимают решения уже местные органы власти. Таким образом, накануне выборов местные власти пытаются лавировать между тем, как угодить сторонникам и противникам жесткого карантина.

«Мы общались и с местными органами власти. Их главный месседж: людям нужно все объяснять. Чаще всего они получают рекомендации от своего местного главного санитарного врача и сами не до конца понимают, что и для чего делается. Вот сейчас, например, в Киеве запретили массовые и культурные мероприятия, работу общепита после 22 часов. Для баров, клубов, ресторанов это огромный убыток. А они потом задаются вопросом: а в чем логика? Могут же заразиться и до 22:00», — сказал собеседник.

Также не верят в скорое завершения карантина и источники издания в СНБО.

«К маскам нужно привыкать надолго. В этом году мы их точно не снимем. У нас пока цифры хуже, чем в среднем по ЕС. С одной стороны, да, тестов стали больше делать, но с другой — по количеству проведенных тестов мы также отстаем от многих стран, но у них показатель заболеваемости на 100 тыс. человек меньше», — говорит собеседник.

Вирусолог рассказал, высоки ли шансы заразиться коронавирусом на пляже. По его словам, воздействие ультрафиолета играет важную роль в этом процессе, снижая существующие риски.

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Оберемок рассказал, что ультрафиолет солнечного света обладает высокой энергией в летний период.

Благодаря этому он быстро уничтожает частицы вируса. Если человек, инфицированный заболеванием, находится не очень близко, опасаться нечего. Вирус в жару разрушается очень быстро. Это не происходит моментально, но даже нескольких секунд хватает, чтобы солнечный свет полностью уничтожил коронавирус.

Тем не менее, специалист отметил, опасность не исчезает полностью, особенно в период, когда небо затягивают облака. В связи с этим туристы не должны забывать о мерах предосторожности, постоянно используя индивидуальные меры защиты.

В мире

Пандемия COVID-19 серьезно навредила психическому здоровью журналистов. К такому выводу по итогам исследования пришли в Reuters Institute for the Study of Journalism.

Опрос проводили в июне. В нем приняли участие 73 журналиста из разных стран. Все респонденты работают в отрасли более 18 лет, каждый занимался освещением пандемии.

Многие респонденты отметили, что испытывают тревогу и депрессивное состояние, говорят аналитики. 70% опрошенных заявили, что страдают от стресса в разной степени.

Более четверти журналистов — 26% — замечают, что обеспокоены или раздражены, быстрее устают, им сложнее концентрироваться. Также они страдают от бессоницы.

На симптомы посттравматического расстройства пожаловались 11% респондентов. Они заметили у себя повторяющиеся навязчивые мысли и воспоминания о травмирующих событиях, связанных с COVID-19. Они также ощущают вину, страх, гнев, ужас и стыд.

График более половины опрошенных изменился. По словам 60% журналистов, во время пандемии им приходится больше работать. Респонденты отмечают, что им не хватает общения с психологами, консультаций и поддержки.

Эксперты также говорят о влиянии возраста журналистов на темы, которые приходится освещать. «Чем старше автор, тем меньше вероятность, что он будет работать над материалом о COVID-19», — указано в отчете.

Один из авторов исследования, профессор психиатрии University of Toronto Энтони Фрагштейн, ранее проводил опросы журналистов после других мировых событий, напоминают в Институте Reuters. Например, публиковались данные о самочувствии работников отрасли на фоне терактов 11 сентября, войны в Ираке, кризиса беженцев в Европе.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 20 июля

«Только что я внес законопроект, чтобы привлечь к ответственности хакеров по COVID. Американские исследователи — наиболее блестящие умы в мире, и мы разрабатываем вакцину для победы (над коронавирусом) быстрее, чем когда-либо. Мы не можем позволить, чтобы Китай, Россия или кто-либо еще использовал наши инновации», — написал Маккарти в Twitter.

На прошлой неделе структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры.

В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что «группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющую отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19».

В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры.

Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию.

Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или недостаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинения в хакерских атаках по вакцине.