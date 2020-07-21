Американские сенаторы представили резолюцию против воссоздания «большой восьмерки» с участием России, заявили в пресс-службе заместителя лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа Дика Дурбина, который выступил автором инициативы

Дурбин выступает против предложения президента США Дональда Трампа восстановить формат G8 с участием России. Резолюцию уже поддержали 12 сенаторов.

Пандемия в США устанавливает антирекорды. Шансы на переизбрание президента Дональда Трампа уменьшаются © REUTERS, Maria Alejandra Cardona Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии.

Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против этого выступили страны Евросоюза и Канада.

Москва не воспользовалась приглашением. В Кремле неоднократно отмечали, что форматы G7 и G8 устарели, и все необходимые вопросу удобнее решать в составе «большой двадцатки».