Успех «мягкой силы» коллективного Запада — это результат долгих десятилетий упорной профессиональной работы. Об этом рассказал интернет-публицист Алексей Ларкин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Ларкин: Единственный метод борьбы с НКО Запада — это создание нами альтернативы © из личного архива Алексея Ларкина

В России же, по его мнению, подобные процессы не успевают происходить, Россия постоянно меняет концепции и никак не может выстроить устойчивую систему.

«Люди на Западе меньше рассуждают и больше работают, и пока мы смеемся над огрехами их пропаганды, они производят её в таких количествах, что нас просто смывает этой волной с информационного пространства», — считает Ларкин.

Но российская сторона продолжает надменно самоутверждаться за счет чужих ошибок, вместо того чтобы создавать какие-то свои привлекательные продукты, добавил публицист.