Любая идея, продолжил эксперт, покажется привлекательной, если за ней стоит история, культура, образ жизни и сотни выдающихся личностей, ставших «апостолами» этой самой идеи.
В России же, по его мнению, подобные процессы не успевают происходить, Россия постоянно меняет концепции и никак не может выстроить устойчивую систему.
«Люди на Западе меньше рассуждают и больше работают, и пока мы смеемся над огрехами их пропаганды, они производят её в таких количествах, что нас просто смывает этой волной с информационного пространства», — считает Ларкин.
Но российская сторона продолжает надменно самоутверждаться за счет чужих ошибок, вместо того чтобы создавать какие-то свои привлекательные продукты, добавил публицист.