Если захвативший в заложники пассажиров автобуса луцкий террорист останется в живых, его вполне могут признать невменяемым. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

«Монолитная фигура». Шабовта назвал политика, который хочет дискредитировать Зеленского © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года, повествующий о проблеме эксплуатации животных.

«Это грозит тем, что его по суду могут признать невменяемым или чем-то в этом роде. Я боюсь, что разговоров о его ответственности будет немного. С другой стороны, это дело судмедэкспертизы, и что-то прогнозировать заранее некорректно», — подчеркнул эксперт.

Шабовта не стал давать никаких оценок действиям работающих на месте правоохранителей, пояснив, что они поступают так, как умеют и как они эту ситуацию видят.

Однако специалист подверг критике действия главы МВД Арсена Авакова, который полетел в Луцк давать какие-то указания, вместо того чтобы остаться на месте и организовать оперативный штаб.