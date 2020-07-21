В новом выпуске программы "Ищем смыслы" журналист Армен Гаспарян ответил на ряд актуальных вопросов, которые ему подготовили журналисты Украины.ру

— год монобольшинству: каковы итоги правления партии "Слуга народа";

— какая партия работает наиболее эффективно в Верховной Раде;

— к чему приведет легализация игорного бизнеса на Украине;

— почему Украина является самой криминальной страной в Европе.

21 июля 2019 года на Украине прошли досрочные парламентские выборы.

Год назад партия Владимира Зеленского впервые в новейшей истории страны получила абсолютное большинство в парламенте, получив более 70% голосов избирателей на выборах.

По данным последнего опроса группы «Рейтинг», поддержка партии «Слуга народа» у украинского народа не текущий момент составляет менее 30%. В украинских СМИ все чаще поднимают тему очередного роспуска Верховной Рады.

Гаспарян также прокомментировал новые обвинения Великобритании в адрес России.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса. Также парламентский комитет по разведке и безопасности Великобритании обвинил Россию в попытке повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году.