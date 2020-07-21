Российские политики до сих пор находятся в плену ошибочной идеи о том, что Украина якобы не уйдет из зоны российского влияния, поскольку ей выгодно сотрудничать с Москвой. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: На Украине Россия сделала ставку на «профессиональных русских» и потерпела поражение © РИА Новости, Нина Зотина

«Их не интересует процветающая Украина. Украина их интересует как проект, за который им заплатили», — категоричен Скачко.

Эта категория людей изначально воспитывалась не для того, чтобы защищать интересы Украины, а для того, чтобы при помощи Украины удовлетворять чужие грантодательские интересы на Украине и за счет Украины, добавил публицист.