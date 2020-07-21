Украине, подчеркнул эксперт, действительно выгодно сотрудничать с Москвой, но российские политики никак не могут поверить, что пришедшие к власти «грантоеды и соросята» будут делать все для отрыва Украины от России любым путем.
«Их не интересует процветающая Украина. Украина их интересует как проект, за который им заплатили», — категоричен Скачко.
Эта категория людей изначально воспитывалась не для того, чтобы защищать интересы Украины, а для того, чтобы при помощи Украины удовлетворять чужие грантодательские интересы на Украине и за счет Украины, добавил публицист.