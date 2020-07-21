«Мужчина все это делает осознанно. Возможно, он и принял для храбрости амфетамин. Но, вероятно, он настроен очень серьезно. Насколько я понимаю, он заранее готовился к этому. Это не спонтанный захват автобуса. Если у него там нет взрывчатки, и он вот так играет, тогда возникает вопрос: почему он стрелял? Лучше готовиться к тому, что он будет доводить это дело до конца. И нужно узнать, как он к этому готовился», — рассказал Калашников.
По словам специалиста, есть вероятность, что мужчина может отступить. Он отметил, что у захватчика может быть надежда на уход, если он осознает, что может снова угодить за решетку. Если таких мыслей у него нет, то он пойдет до конца.