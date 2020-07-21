Психолог Юрий Калашников заявил, что действия мужчины, который сегодня захватил автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины, не являются спонтанными, поскольку он готовился к этому заранее. Его слова 21 июля приводит ТСН

Шабовта сказал, почему правоохранители не отключат луцкому террористу Интернет © konkurent.ua

По словам специалиста, есть вероятность, что мужчина может отступить. Он отметил, что у захватчика может быть надежда на уход, если он осознает, что может снова угодить за решетку. Если таких мыслей у него нет, то он пойдет до конца.