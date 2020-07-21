Аваков попросил СМИ быть очень аккуратными в комментариях, которые могут оказаться недостоверными. По его словам, это создает дополнительное напряжение, а не помогает ситуации.
«Мы беседовали с родственниками, супругой, друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился», — сказал он.
Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители не пропускают к месту ЧП автомобили и горожан. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.