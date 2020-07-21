Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ситуации с захватом автобуса с людьми в Луцке спецгруппа отрабатывает все варианты разрешения ситуации, чтобы вопрос решился мирно. Об этом 21 июля он рассказал на коротком брифинге, который транслировали в YouTube

«Есть понимание»: представитель СБУ рассказал о ходе переговоров с террористом в Луцке © Twitter, CleanAuthoritie

«Мы беседовали с родственниками, супругой, друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился», — сказал он.

Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители не пропускают к месту ЧП автомобили и горожан. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.