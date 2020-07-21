Киевское «Динамо» после отставки главного тренера Алексея Михайличенко рассматривает кандидатуры только иностранных специалистов, со ссылкой на свои источники сообщил портал Metaratings 21 июля

В частности, среди предпочтений столичной команды нет имени легендарного партнера Андрея Шевченко в атаке, Сергея Реброва, о чем СМИ сообщали ранее.

В клубе сочли провальной идею приглашения на должность главного тренера так называемых «динамовских сердец» — бывших игроков и тренеров клуба.

Киевское «Динамо» отправило в отставку весь тренерский штаб после сухого поражения «Колосу» © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Напомним, ранее главный тренер «Зари», в прошлом игрок немецкой Бундеслиги Виктор Скрипник заявил, что не боится возглавить «Динамо».