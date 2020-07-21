В частности, среди предпочтений столичной команды нет имени легендарного партнера Андрея Шевченко в атаке, Сергея Реброва, о чем СМИ сообщали ранее.
В клубе сочли провальной идею приглашения на должность главного тренера так называемых «динамовских сердец» — бывших игроков и тренеров клуба.
Поэтому возвращение Реброва даже не рассматривалось, а ранее появившаяся информация о начале переговоров не соответствует действительности.
Напомним, ранее главный тренер «Зари», в прошлом игрок немецкой Бундеслиги Виктор Скрипник заявил, что не боится возглавить «Динамо».