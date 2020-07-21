Но они не учли, подчеркнул эксперт, что украинский язык и образование на украинском языке менее конкуретноспособно просто потому, что на русском языке говорят гораздо больше носителей, русский язык является языком ООН.
К тому же, по его мнению, любой украиноязычный человек все равно знает русский язык, но не всякий русскоговорящий говорит по-украински.
«Кроме того, в 90е годы не только на Украине, но и в России многие считали, что надо знать английский, французский или немецкий, потому что за этим будущее. А русский зачем? Есть Россия, его там учат. Есть Украина — там учат украинский. Ради Бога будем учить английский», — пояснил Ищенко.
Эти люди не могли мыслить стратегически, однако, добавил политолог, от народных масс вообще не следует ждать какого-то стратегического мышления, потому что они исповедуют конформистский подход.
Тем более, что русские школы на Украине закрывались не массово, а постепенно, и именно этим была опасно «ползучая» украинизация времен президентства Леонида Кучмы, заключил собеседник издания.