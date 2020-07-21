«Для меня как для человека с высшим военным образованием великая тайна, с какой целью министр внутренних дел бросает все и мчится в Луцк, чтобы там чем-то руководить. Я этого не понимаю. Это чистой воды провинциализм и непрофессионализм», — категоричен эксперт.
Министр, подчеркнул Шабовта, должен оставаться на своем рабочем месте, вокруг него в этот момент должен функционировать оперативный штаб, и он должен от всех получать доклады.
По его мнению, в связи с этим возникает вопрос о том, что министр просто не доверяет руководству, которое он назначил в регионе.
Специалист подчеркнул, что в ситуации с захватом заложников должны работать спецназ (призванный действовать в той или иной тактической ситуации) и психологи, которые должны правильно оценить ситуацию и попытаться создать стойкий переговорный процесс.
В этой ситуации Аваков только вносит в работу правоохранителей суматоху и панику, но непрофессионализм вообще свойственен украинским силовым структурам, добавил собеседник издания.