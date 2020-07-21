Общее между угрозой взорвать мост Метро в Киеве и захватом заложников в Луцке состоит в том, что и в том, и в другом случае на место прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков и лично давал какие-то указания. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта

Министр, подчеркнул Шабовта, должен оставаться на своем рабочем месте, вокруг него в этот момент должен функционировать оперативный штаб, и он должен от всех получать доклады.

По его мнению, в связи с этим возникает вопрос о том, что министр просто не доверяет руководству, которое он назначил в регионе.

Специалист подчеркнул, что в ситуации с захватом заложников должны работать спецназ (призванный действовать в той или иной тактической ситуации) и психологи, которые должны правильно оценить ситуацию и попытаться создать стойкий переговорный процесс.

В этой ситуации Аваков только вносит в работу правоохранителей суматоху и панику, но непрофессионализм вообще свойственен украинским силовым структурам, добавил собеседник издания.