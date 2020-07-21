Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля удастся достичь договоренности о прекращении огня в Донбассе. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой 21 июля

Трехсторонняя контактная группа на очередном заседании в среду, 8 июля, предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.

«Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа Минского процесса. Я, честно говоря, жду, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня», — заявил президент.

На Украине потребовали отправить Зеленского в отставку из-за инцидента с зелёнкой © пресс-служба президента Украины

По его словам, киевский режим не прекращает работать в минском формате, причем из-за COVID-19 стороны стали встречаться чаще, но в удаленном формате.