Трехсторонняя контактная группа на очередном заседании в среду, 8 июля, предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.
«Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа Минского процесса. Я, честно говоря, жду, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня», — заявил президент.
Зеленский также сказал, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не повлияли на эффективность работы ТКГ.
По его словам, киевский режим не прекращает работать в минском формате, причем из-за COVID-19 стороны стали встречаться чаще, но в удаленном формате.