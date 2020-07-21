Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом
Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом
© Facebook, Сергей Шабовта
«В офис полиции стреляли: на втором этаже пробитое окно», — заявила она.

Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого по встречной полосе. Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.    