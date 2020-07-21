Неизвестный обстрелял окна здания полиции в Луцке, где глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание в связи с захватом автобуса. Об этом 21 июля сообщила volyn.com.ua начальник сектора коммуникации ведомства Ольга Бузулук

Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого по встречной полосе. Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.