Неизвестный обстрелял окна здания полиции в Луцке, где глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание в связи с захватом автобуса. Об этом 21 июля сообщила volyn.com.ua начальник сектора коммуникации ведомства Ольга Бузулук
«В офис полиции стреляли: на втором этаже пробитое окно», — заявила она.
Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого по встречной полосе. Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.
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