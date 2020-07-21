В Луцке Волынской области во вторник, 21 июля, пассажиры автобуса, который совершал рейс по маршруту Берестечко — Красниловка, оказались в заложниках у человека, который представился как Максим Плохой

Мужчина заявил, что он вооружен автоматом и грантами, а захваченный им автобус заминирован. В обмен на жизнь заложников злоумышленник потребовал от влиятельных политиков и бизнесменов Украины, в том числе Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Рината Ахметова, записать видеообращение с публичным признанием в терроризме.

В Луцк прибыли части Нацгвардии, к месту событий стянуты БТРы и снайперы. Дело взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. Действия силовиков координирует глава МВД Арсен Аваков. Издание Украина.ру решило вспомнить, когда ранее в стране происходили подобные инциденты.

Первым случаем на Украине стал захват заложников 34-летним забойщиком шахты «Дуванная» Игорем Чичкиным в Суходольске Луганской области 3 февраля 1994 года. Преступник с тремя килограммами тротила захватил в детском саду воспитателя и двух детей, требуя обеспечить ему вылет в США. В международном аэропорту Ростова-на-Дону его обезвредили сотрудники российских ФСБ и МВД. Чичкина признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска (ныне Днепр) с диагнозом "шизофрения".

20 мая 2015 года неизвестный, угрожая оружием, взял в заложницы двух сотрудниц аптеки на Пантелеймоновской улице в Одессе. Отпустив заложниц в обмен на замначальника областного управления МВД Украины, мужчина согласился на переговоры, в ходе которых был схвачен и обезврежен.

25 мая того же года в Люботине Харьковской области 47-летний мужчина открыл огонь из карабина «Сайга» по судебному исполнителю, сопровождавшему его участковому и понятым. Два человека погибли.

После этого мужчина, сев в автомобиль, выехал на трассу Киев — Харьков, где на АЗС в поселке Коротич захватил в заложники трех сотрудников заправочной станции. Злоумышленник потребовал пропустить его в Донбасс на неподконтрольные Киеву территории. После переговоров его застрелил снайпер, заложники не пострадали.

Количество терактов на Украине резко выросло на фоне политического кризиса и силовой операции киевского режима против народных республик Донбасса.

Так, с июня 2014 по апрель 2015 года в Харьковской области произошло более 20 событий, которые украинские правоохранители квалифицировали как теракты и диверсии. Пострадали в основном объекты промышленно-транспортной инфраструктуры и объекты, связанные с украинской армией, в том числе железнодорожные мосты.

События в Луцке напомнили происходившее на мосту Метро в Киеве в сентябре 2019 года. Тогда 18 сентября бывший военнослужащий Сил специальных операций Алексей Белько, вооружившись карабином, заблокировал автомобилем проезд по мосту через Днепр и угрожал его взорвать. Внятных требований террорист не выдвинул.

Завернувшийся в украинский флаг «подрывник» сдался спецназовцам сам, ухитрившись до этого выстрелом из ружья сбить полицейский беспилотник. Взрывчатки при нем не нашли, но оказалось, что ветеран так называемой АТО находился под действием наркотиков.

«Иконы стиля» на Украине. О героях лихих времён © скриншот с видео "Настоящее время" Арсен Аваков.

Второй раз искать взрывчатку на злополучном мосту Метро силовикам пришлось 1 июня этого года, в разгар карантина из-за пандемии коронавируса. Злоумышленник требовал встречи с Арсеном Аваковым, угрожая привести в действие взрывное устройство. Минера, который скрывал свое лицо за медицинской маской, задержали после спецоперации.

Как выяснилось, житель Киева использовал муляж бомбы, поэтому в подготовке теракта его обвинять не стали. В отношении задержанного возбудили дело о хулиганстве и о ложном сообщении о минировании.