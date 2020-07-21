Действующий президент Украины Владимир Зеленский неспособен обеспечить безопасность граждан и должен уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении от 21 июля на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Зеленский лаконично ответил на вопрос о поставках воды в Крым © пресс-служба президента Украины Олега Волошина перед Верховной Радой Украины облили зеленкой, ему и его помощнице открыто угрожали в присутствии сотрудников полиции.

«Когда подобные события происходят в центре Киева, перед зданием Верховной Рады Украины, при работниках правоохранительных органов, можно сделать только один вывод: насилие, которое взращивала и поддерживала власть Порошенко и которое вполне устраивает команду Зеленского, чувствует себя совершенно свободно. Опираясь на поддержку своих заокеанских хозяев во главе с Соросом и многочисленными псевдодемократическими грантоедскими институтами, осознавая свою безнаказанность, национал-радикалы идут на все более циничные и демонстративные акции», — говорится в заявлении.

Там же нападение называют местью за принципиальную позицию Волошина в вопросах борьбы против внешнего управления Украиной, за восстановление суверенитета и независимости страны.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», — сказано в материале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел перед началом внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Мужчину, который облил зеленкой нардепа, задержала полиция. Свое имя он не назвал, хотя представился Степаном Бандерой. Зеленка также попала на нардепа от «Слуги народа», который находился рядом с Волошиным.

На прошлой неделе, во время рассмотрения проекта постановления о заявлении Рады относительно проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму, Волошин заявил, что Украина не имеет суверенитета, а зависит от других государств.