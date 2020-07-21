Полиция установила данные вооруженного мужчины, который взял в заложники, по оценке СБУ, около 10 человек в автобусе в Луцке и называет себя Максимом Плохим. Об этом 21 июля в Facebook написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко

«С днем антисистемы»: захвативший автобус в Луцке мужчина опубликовал видео © скриншот YouTube

В 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по ст. 142 ч. 2 (разбой); ст. 143 ч. 2 (мошенничество) ст. 144 ч. 2 (вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов.

В 2005 году Луцкий горрайонный суд Волынской области осудил его по ст. 222 ч. 1 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (бандитизм), ст. 189 ч. 4 (вымогательство), ст. 263 ч. 1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).