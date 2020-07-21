Палата представителей единогласно одобрила поправки об усилении санкций против строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Их внесут в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Об этом пишет "Коммерсант" 21 июля

Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб.

Впервые санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить.

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После утверждения в палатах будет создана комиссия, которая согласует расхождения по проекту оборонного бюджета. Позднее документ должен подписать президент США.

Ранее госсекретарь Майк Помпео потребовал от компаний Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV немедленно выйти из проекта «Северный поток — 2», иначе компании могут столкнуться с блокировкой своих активов в США.