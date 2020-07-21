Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб.
Впервые санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить.
При этом в Сенат и Палату представителей внесены разные законопроекты об ограничениях.
После утверждения в палатах будет создана комиссия, которая согласует расхождения по проекту оборонного бюджета. Позднее документ должен подписать президент США.
Ранее госсекретарь Майк Помпео потребовал от компаний Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV немедленно выйти из проекта «Северный поток — 2», иначе компании могут столкнуться с блокировкой своих активов в США.