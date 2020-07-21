Вооруженный мужчина, называющий себя Максимом Плохим, который, по оценке СБУ, взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе в Луцке, написал о фактах своей биографии в книге. Отрывки его автобиографической книги «Философия преступника» обнародованы в Сети 21 июля

Как отмечает «Страна», прописан он в городе Дубно Ровненской области. Проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Драма с захватом заложников в Луцке. Что известно о террористе Максиме Плохом © konkurent.ua

«Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем. Благодаря связям отца дело закрыли. Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что он был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой. Наказание отбывал в Львовской области. После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Согласно данным МВД Украины, Максим Плохой (настоящее его имя, предположительно, Максим Кривошей) был судим дважды.