Журналисты поговорили с одной из заложниц, которая сама искала контакты со СМИ. Через нее также с журналистами поговорил «Максим Плохой». Отмечается, что он общается на чистом украинском языке и заметно нервничает.
«У меня есть определенные требования короче. Если их не выполнят, есть заминированная одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?… Я сказал, подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте», — заявил он.
Женщина попросила СМИ побольше распространить информацию. По ее мнению, его требования к властям можно выполнить, а захотят ли они этого, зависит только от них.
Женщина считает, что это «минимальные требования, и Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотрели фильм «Земляне».
Максим Плохой, в частности, потребовал, чтобы представители власти и бизнеса опубликовали в сети ролики, где должны заявить, что государство — первый террорист.
К Зеленскому у него персональное требование — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года — смотреть всем».
«Земляне» — это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.