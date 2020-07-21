Вооруженный мужчина, который взял около 20 заложников в пассажирском автобусе в Луцке, и называет себя Максимом Плохим, потребовал «стянуть» как можно больше СМИ, иначе пригрозил взорвать автобус и взрывчатку в другом месте. Запись разговора с ним 21 июля публикует местное издание «Перший»

Журналисты поговорили с одной из заложниц, которая сама искала контакты со СМИ. Через нее также с журналистами поговорил «Максим Плохой». Отмечается, что он общается на чистом украинском языке и заметно нервничает.

«У меня есть определенные требования короче. Если их не выполнят, есть заминированная одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?… Я сказал, подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте», — заявил он.

«Максим Плохой» заявил, что в захваченном им автобусе есть дети и беременные © konkurent.ua

Женщина считает, что это «минимальные требования, и Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотрели фильм «Земляне».

Максим Плохой, в частности, потребовал, чтобы представители власти и бизнеса опубликовали в сети ролики, где должны заявить, что государство — первый террорист.

К Зеленскому у него персональное требование — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года — смотреть всем».

«Земляне» — это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.