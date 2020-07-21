Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался ставить в регламент 21 июля голосование по поправкам к закону об игорном бизнесе, теперь исправить и принять закон можно будет не ранее сентября, сообщил первый заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк на своей странице в Facebook

По словам Железняка, 21 июля парламент рассмотрит только постановление о блокировании голосования за законопроект, также документ направится на вето президенту.

Депутат отметил, что до рассмотрения вето президента, которое произойдет не раньше сентября, игорный бизнес легализован не будет.

Легализация игорного бизнеса лишит украинских семей миллиардов гривен – Тимошенко © ba.org.ua

14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр, которые на Украине были под запретом 11 лет.

В этот же день в Верховной Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия указанного закона.