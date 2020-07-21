По словам Железняка, 21 июля парламент рассмотрит только постановление о блокировании голосования за законопроект, также документ направится на вето президенту.
Депутат отметил, что до рассмотрения вето президента, которое произойдет не раньше сентября, игорный бизнес легализован не будет.
Ранее сообщалось, что на заседании 21 июля Верховная Рада планировала рассмотреть поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса и постановление о блокировании голосования.
14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр, которые на Украине были под запретом 11 лет.
В этот же день в Верховной Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия указанного закона.