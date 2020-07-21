Полиция возбудила уголовное дело после того, как в центре Луцка мужчина захватил автобус с двумя десятками заложников и пригрозил им взрывчаткой. Об этом 21 июля сообщили правоохранители в Facebook

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