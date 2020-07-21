Украинская учительница захватила детей в заложники. Суд решил, что она может дальше работать в школе
Украинская учительница захватила детей в заложники. Суд решил, что она может дальше работать в школе
© РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк
В области ввели оперативный план «Заложник». Центр города перекрыли для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.