Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 20 июля предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог тайно встретиться в Крыму с главой российского государства Владимиром Путиным, однако на следующий день МИД Украины это опроверг

Гончаренко опубликовал видео на своем Youtube-канале, в котором заявил, что Зеленский отправился в свою резиденцию в Херсонской области в тот же день, когда в Крыму находился Путин.

«Я не могу утверждать, что будет встреча с Путиным или его эмиссарами, но интересное совпадение, согласитесь», — заявил украинский политик.

Крым Украине не нужен. О чем свидетельствует позиция Зеленского по пресной воде для полуострова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, заявил, что встреча Зеленского и Путина в Крыму или на границе Украины с полуостровом «немыслима».

«И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, встреча Путина и Зеленского в Крыму возможна только в том случае, если Киев восстановит свой контроль над данной территорией.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма для Москвы закрыт окончательно.

Официальный Киев продолжает считать Крым своей территорией. Такой же позиции придерживаются и на Западе, в подтверждение чего против РФ были введены санкции.