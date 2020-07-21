Гончаренко опубликовал видео на своем Youtube-канале, в котором заявил, что Зеленский отправился в свою резиденцию в Херсонской области в тот же день, когда в Крыму находился Путин.
«Я не могу утверждать, что будет встреча с Путиным или его эмиссарами, но интересное совпадение, согласитесь», — заявил украинский политик.
21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, заявил, что встреча Зеленского и Путина в Крыму или на границе Украины с полуостровом «немыслима».
«И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи», — подчеркнул Кулеба.
По его словам, встреча Путина и Зеленского в Крыму возможна только в том случае, если Киев восстановит свой контроль над данной территорией.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма для Москвы закрыт окончательно.
Официальный Киев продолжает считать Крым своей территорией. Такой же позиции придерживаются и на Западе, в подтверждение чего против РФ были введены санкции.