Вооруженный мужчина, который с утра удерживает людей в пассажирском автобусе в Луцке, также заложил мину в людном месте города. Об этом 21 июля сообщает «Страна.ua»

«С днем антисистемы»: захвативший автобус в Луцке мужчина опубликовал видео © скриншот YouTube

Мужчина именует себя в социальных сетях "Максим Плохой" и заявляет, что он автор книги «Философия преступника». Его аккаунт создан совсем недавно — в июле.

СМИ приводят также отрывок из этой книги: «Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот — я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина, и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале».