В Евросоюзе согласовали долгосрочный бюджет в объеме 1,074 трлн евро и 750 млрд евро для Фонда восстановления «Следующее поколение ЕС» (390 млрд в грантах, 360 млрд в кредитах). Об этом 21 июля рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель

«Я считаю, что это соглашение будет оцениваться как решающий момент на всем пути Европы. Но оно также позволит нам идти в будущее. Де-факто это первый раз в европейской истории, когда наш бюджет будет четко связан с нашими климатическими целями. Первый раз, когда уважение к верховенству права будет прямо связано с бюджетными расходами. Первый раз, когда мы совместно усиливаем наши экономики для противодействия кризису», — отметил он.

Лидеры ЕС не смогли согласовать антикризисный бюджет © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Шарля Мишеля, Европа проявила солидарность и продемонстрировала способность к действиям, что является общим достижением ЕС и признаком того, что Европа является сильной и единой.

Он также отметил, что переговоры были тяжелыми, проведены они в очень трудные времена для всех европейцев, и подчеркнул, что согласие, которое было достигнуто лидерами ЕС по бюджетным предложений, отвечает интересам всех граждан Европы и является тем, в чем они нуждаются прямо сейчас.

Весь пакет — для людей, для работников, их семей, их рабочих мест, здоровья и благополучия, утверждает политик.

Бюджетные предложения приняты Европейским Советом, однако еще должны быть утверждены Европарламентом.