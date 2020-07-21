«Наша ключевая проблема: мы очень зависим от внешних заимствований. Мы на таком уровне развития, что нам финансируют дефицит бюджета. Следующий эволюционный шаг — когда средства МВФ будут заимствовать в резервы Нацбанка. Потом будет идти речь о кредитах по требованию. Потом — о технической помощи. А потом мы скажем: «Знаете, страны третьего мира, у нас есть опыт, и мы можем сами предложить решение», — заявил он.
Ключевой задачей Марченко назвал необходимость «перестать быть страной-реципиентом какой-либо помощи».
Он признал, что в настоящее время Украина не может обойтись без МВФ. При этом министр отметил, что Украина должна создать возможности для того, чтобы повышать кредитные рейтинги.
Через два-три года Марченко надеется вывести страну на инвестиционный рейтинг и снизить уровень кредитного риска.