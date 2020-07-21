Белые медведи исчезнут к концу текущего столетия, если человечество не предпримет больше усилий для борьбы с изменением климата. Об этом 20 июля сообщает BBC

Белые медведи из Антарктиды: в украинских видеоуроках для школьников всплыла нелепая ошибка © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, некоторые популяции белых медведей уже достигли пределов выживания, поскольку площади, покрытые арктическим морским льдом, сокращаются.

Хищникам необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Таяние льда вынуждает животных проходить всё большие расстояния в поисках еды. Это сказывается на выживаемости детенышей, потому что их матери не смогут накапливать количество жира, достаточное для выработки молока.

Полученные результаты совпадают с предыдущими прогнозами о том, что к 2100 году белые медведи, вероятно, сохранятся только в нескольких популяциях — очень далеко на севере.