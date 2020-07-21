Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запрета на Украине сети 5G и заявил, что на данный момент отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие влияние 5G на здоровье. Ответ главы государства опубликован 21 июля на его официальном сайте

«На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью», — говорится в ответе Зеленского. Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

Также он добавил, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе 2G, 3G, 4G и 5G.

Также, по его словам, отсутствуют доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении коронавируса или любой другой болезни или инфекции. Кроме того, Зеленский отметил, что пока не утвержден план мероприятий по внедрению 5G на Украине в 2020 году.