В ночь на 21 июля позиции армянских вооруженных сил на границе с Азербайджаном 17 раз подвергались обстрелам, несмотря на режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян

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По словам Степанян, дважды под огнем оказались опорные пункты ВС Армении у сел Сотк и Артаниш, девять раз фиксировали стрельбу по позициям возле населенных пунктов Мовсес, Айгепар, Вазашен, Довег, Барекамаван, шесть раз — в районе сел Ерасх, Чива, Зангакатун.

Вместе с тем в Минобороны Армении назвали ситуацию относительно спокойной и заверили, что армянские военнослужащие отвечают только на прицельный огонь.

По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, армянская сторона более 60 раз за ночь нарушила режим прекращения огня. Азербайджанским военным удалось уничтожить два беспилотника ВС Армении, утверждают в Баку.

Ситуация на армянско-азербайджанской границе в Товузском и Тавушском районах обострилась 12 июля. В Баку заявили о гибели 12 военных, в том числе генерала.