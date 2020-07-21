Где бы написать «на»: Чем, по мнению Ельченко, занимаются российские переводчики
Где бы написать «на»: Чем, по мнению Ельченко, занимаются российские переводчики
© UN Photo , Eskinder Debebe
«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в тексте указа.    