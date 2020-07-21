Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в США Владимира Ельченко дипломатическим представителем Украины в Антигуа и Барбуде и на Ямайке по совместительству. Соответствующий указ 21 июля опубликован на сайте главы государства
«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в тексте указа.
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