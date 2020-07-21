Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в США Владимира Ельченко дипломатическим представителем Украины в Антигуа и Барбуде и на Ямайке по совместительству. Соответствующий указ 21 июля опубликован на сайте главы государства

Украина.ру на Youtube Политолог Батурин рассказал, как в Крыму решают проблему с засухой — видео