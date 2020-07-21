Пассажир троллейбуса в Днепре укусил кондуктора из-за ограничений по перевозке людей в период карантина. Об этом на днях сообщило издание Strana.ua

«Это же только собака». Бойцовский пес покусал маленького ребенка в Киеве © Merthan Kortan / flickr не пускала в салон пассажиров. Дело в том, что согласно нормам (в условиях карантина) общественный транспорт перевозит ровно столько пассажиров, сколько есть сидячих мест.

Людей набралось достаточно, кондуктор заявила, что больше брать пассажиров не имеет права.

Раздосадованный пассажир, который не успел занять свое место, решил наказать женщину.

«Разъяренный пассажир хотел ударить кондуктора, но у него не получилось, и он ее укусил. Все перепугались. Такого никто не ожидал. К счастью, рана не серьезная. Прокуса на руке на было. Уже в диспетчерской рану кондуктора обработали, кондуктор от медпомощи отказалась», — рассказал заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков.

Он отметил, что за каждое нарушение карантина водители и коммунальное предприятие отвечают лично и финансово, особенно внимательно к этому относятся после недавних рейдов правоохранителей в общественном транспорте.