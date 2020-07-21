Китайские власти намерены предпринять решительные действия в ответ на меры британского правительства в отношении Китая и Гонконга. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне

Китай отказался обсуждать вопрос Гонконга на заседании Совбеза ООН © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Также уточняется, что Пекин намерен жестко защищать суверенитет и национальные интересы.

В посольстве предупредили, что не нужно усугублять ситуацию новыми ошибками.

«В противном случае Лондону придется пожинать плоды содеянного», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Он подчеркнул, что британская сторона также намерена ввести оружейное эмбарго в отношении этой территории КНР.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.