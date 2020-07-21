Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента 20 июля указе

На Украине депутаты проголосовали за увольнение вице-премьера Пристайко © Facebook, UkraineMFA

В марте Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, занимавший ранее пост главы МИД Украины, стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В июне парламент Украины на заседании уволил его и с этой должности, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.