«Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в документе.
В марте Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, занимавший ранее пост главы МИД Украины, стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В июне парламент Украины на заседании уволил его и с этой должности, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.