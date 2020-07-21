Ранее Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. По его сведениям, Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.
Эксперт отметил, что сейчас демократы пытаются отвлечь внимание общества от этих скандалов проблемой коронакризиса и беспорядками на расовой почве, но проблема состоит в том, что эти свои козыри они использовали слишком рано.
А в предвыборных играх, по его мнению, чем позже вы предъявляете свой козырь, тем больше шансов, что он сыграет, поскольку оппоненту нужно время, чтобы найти, чем этот козырь побить.
«Поэтому лично я очень надеюсь, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет. То, что у Байдена давно и серьезно не в порядке с мозгами, видно невооруженным глазом», — категоричен Вассерман.
Публицист добавил, что до суда разбирательства по этим делам вряд ли дойдут, но на избирателей Байдена такая информация точно подействует.