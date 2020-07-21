Поскольку кандидат в президенты США от демократов Джо Байден замешан в коррупционных скандалах на Украине, то разоблачения трамповского адвоката Рудольфа Джулиани призваны повлиять на его избирателей, чтобы как можно большую их часть от него оттолкнуть. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что сейчас демократы пытаются отвлечь внимание общества от этих скандалов проблемой коронакризиса и беспорядками на расовой почве, но проблема состоит в том, что эти свои козыри они использовали слишком рано.

А в предвыборных играх, по его мнению, чем позже вы предъявляете свой козырь, тем больше шансов, что он сыграет, поскольку оппоненту нужно время, чтобы найти, чем этот козырь побить.

«Поэтому лично я очень надеюсь, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет. То, что у Байдена давно и серьезно не в порядке с мозгами, видно невооруженным глазом», — категоричен Вассерман.

Публицист добавил, что до суда разбирательства по этим делам вряд ли дойдут, но на избирателей Байдена такая информация точно подействует.