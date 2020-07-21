Россия всегда будет подвергаться санкциям со стороны США. Вопрос о том, будет ли этих санкций больше или меньше, не имеет никакого значения. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии «Федеральному агентству новостей»

Корнилов рассказал о примере Израиля, позволяющем РФ ударить по Украине ради воды для Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов Майк Помпео заявил, что Вашингтон включил «Северный поток — 2», а также вторую нитку «Турецкого потока — 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкционную политику.

Нужно понимать, подчеркнул эксперт, что речь идет не о политике, а о серьезной экономической конкуренции на рынке газа и нефти в Европе, и США тем самым пытаются неприкрыто навязать свою монополию.

«Соответственно, будет Россия отступать, пятиться назад, в итоге проиграет в этой конкуренции. Ну а смысл?» — задается вопросом Корнилов.

Поэтому России в вопросе «Северного потока — 2» нужно последовательно продолжать свое дело, донося до Европы, где у них существуют экономические партнеры, как бы они к ним не относились с точки зрения политики, а где — откровенные диктаторы и конкуренты, добавил политолог.