Для решения проблемы социальной защиты ополченцев Донбасса нужно два закона. Первым делом должен быть принят закон об ополчении, а следующим шагом уже отдельный закон об амнистии по делам ополченцев. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в недавнем комментарии EADaily

Пургин объяснил, почему на самом деле в ЛНР шахтеры устроили забастовку © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Нужно понимать, продолжил эксперт, что ополчение — это не военнослужащие, это люди, которые в большинстве своем не принимали присягу, но которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свой дом и отстаивать свои идеологические интересы.

По его словам, ополченцы не подпадают под понятие «вооруженные силы» и под понятие «военнослужащие», из-за чего статус военнослужащих регулируется законами ДНР, а ополчения — не регулируется.

«Поэтому огромное количество ополченцев сидят в СИЗО и тюрьмах. Их дела рассматривает не военная прокуратура и военный суд, а гражданская прокуратура и гражданский суд. А для гражданского суда любой ополченец является вооруженным бандитом», — пояснил Пургин.

Что касается семей погибших, то их положение, указал политик, регулируется одной или двумя законодательными строчками, которые не работают на практике.

«Есть строчка о коммунальных услугах, но на это нет строчки в бюджете, да и потом — не расшифровано, кто такой ополченец и почему на льготы должны претендовать именно эти люди», — сетует политик.

Собеседник издания напомнил, что даже в СССР в условиях войны ситуацию с партизанским движением регулировали отдельным постановлением.

Из-за того, что этот вопрос не решен до сих пор, появляется огромное количество политических спекуляций, и если в ЛНР какие-то частичные амнистии были проведены, то в Донецке этого не было, добавил он.